Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Мизантроп" поставлен по одноименной пьесе Жана-Батиста Мольера 17 века. Многие обвиняют мизантропов в тотальной ненависти к человечеству. Но зачастую это разочаровавшиеся в жизни идеалисты с тонкой и ранимой душой.

Современная мода на позитив и социальные сети, наполненные картинками "как я умею быть счастливым", рождают особую касту фальшиво-счастливых людей. Но как в 17, так и в 21 веке, люди остаются людьми со своими страхами и желаниями. Искусственные шаблоны подменяют истинные чувства, искажают подлинную личность.

Кто ты сегодня? Что произойдет, если кто-то случайно заденет фальшивую радость? Возможно, вспыхнет, как пожар, настоящая ненависть "счастливцев", а на деле – социофобов и социопатов.

Спектакль о любви, которая ушла из современного мира в одинокие дома ненавистников-мизантропов.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской, Итальянская улица, 19

Фото: teatrvfk.ru