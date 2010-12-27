Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Минотаврум" — это попытка поговорить со зрителем на тему гнева, а также выбора, совершаемого человеком.

Что такое гнев? Как он способен управлять человеком и в кого способен превратить? Есть ли выбор, или все это иллюзия человечества, заблудившегося в лабиринте злости и кормящего растущего в сердце Минотавра?

В основе спектакля лежит миф о Минотавре, лабиринте, Тесее и Ариадне. Актеры будут общаться со зрителями с помощью пластики рук, театра теней, кукол, масок и видеопроекции.

Продолжительность: 1 час 20 минут

Адрес: Большой Театр Кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru