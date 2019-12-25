Театр Комедии им. Н.П.Акимова.

В театре Комедии им. Н.П.Акимова покажут спектакль "Мещанин во дворянстве". Осуществлять постановку приглашен известный московский режиссер Роман Самгин. Ученик Марка Захарова, поставивший множество спектаклей в Москве (в Ленкоме, МХАТе, театре им.А.Пушкина, в "Современнике") и в крупнейших театрах провинциальной России (в Омске, Новосибирске, Красноярске), Самгин знает секреты успешного зрительского театра.

"Мещанин во дворянстве" – одна из лучших комедий создателя "Блистательного театра" великого французского классика Жана-Батиста Мольера.

Оформлять спектакль будет молодая художница, выпускница мастерской Дмитрия Крымова Юлиана Лайкова, автор сценографии к премьерному спектаклю театра "Идеальный муж" О.Уайльда.

Фото:Театр Комедии им. Н.П.Акимова.