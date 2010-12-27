Спектакль "Мертвые души"

Возрастное ограничение: 16+.

Режиссер Роман Кочержевский работал над спектаклем "Мертвые души" почти два года". Все это время он пытался разрушить школьные стереотипы о произведении и его авторе.

Персонажи Кочержевского ведут диалоги с самими собой и с собственными воспоминаниями. С помощью оригинального текста Николая Васильевича Гоголя они пытаются ответить на вопросы современного бытия.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Основная сцена

Фото: lensov-theatre.spb.ru