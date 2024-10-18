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Заведующая петербургского детского сада трудоустроила "мертвые души" и получила вместо них зарплату 2,6 млн рублей
Сегодня, 15:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Заведующая петербургского детского сада трудоустроила "мертвые души" и получила вместо них зарплату 2,6 млн рублей

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Подозреваемой предъявлено обвинение.

В Петербурге заведующей детского сада предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Подробности сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Петроградскому району возбуждено уголовное дело по п. "е" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности) в отношении заведующей детского сада Петроградского района.

Установлено, что в период с мая 2020 по 2 апреля 2025 года заведующая, зная, что в детском саду фиктивно трудоустроены двое сотрудников, заполняла на них документы для получения заработной платы. Деньги поступали на банковские карты, которые находились в пользовании доверенных ей лиц. За указанный период подозреваемая незаконно получила около 2,6 млн рублей.

Подозреваемой предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также бывший участковый УМВД по Адмиралтейскому району Петербурга предстанет перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями в контексте незаконной миграции.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Теги: мертвые души, превышение должностных полномочий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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