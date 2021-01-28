Спектакль "Маскарад. Воспоминания будущего"

Драму "Маскарад. Воспоминания будущего" покажут 10 сентября в Александринском театре. Представление начнется в 19:00. Возрастные ограничения: 16+.

Проект создает композицию, аккумулирующую опыт легендарного спектакля Александринского театра, поставленного Вс. Мейерхольдом на императорской сцене в феврале 1917 года. Учреждение использует образы и мотивы постановочной партитуры "Маскарад" и предлагает современным зрителям отправиться в экспедицию в прошлое.

Исследование спектакля начала ХХ века в драме "Маскарад. Воспоминания будущего" сочетается c глубоким проникновением в проблематику настоящего.

Фото: alexandrinsky.ru