Спектакль "Макбет.Кино"

Возрастное ограничение: 18+.

Самая короткая пьеса Шекспира "Макбет" стала основой для самого долгого спектакля Юрия Бутусова. Постановка длится на сцене Театра имени Ленсовета 5 часов и идет с тремя антрактами. Неординарная и оригинальная подача одной из самый кровавых пьес драматурга стоит внимания зрителей.

Игру артистов дополняют виртуозные костюмы и микс музыкальных сочинений от Монтеверди до Джексона. Эта постановка – своеобразная художественная энциклопедия со множеством историй о мире и человеческом бытие.

Продолжительность: 5 часов.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru