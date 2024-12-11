Спектакль "Любовные письма" покажут 13 февраля в театре "Мастерская". Начало – в 19:30. Для зрителей старше 16 лет.

В основе сюжета спектакля "Любовные письма" – история любви в письмах, которые пишут друг другу всю жизнь Энди и Мелисса.

Главные роли исполнят два молодых актера, что придаст пьесе неожиданную остроту и глубину. Эта история покажет вечный поединок между мужчиной и женщиной.

Персонажи знакомы еще с детства. Когда-то они начали переписываться и уже не смогли остановиться. Одаренная девочка из богатой семьи опускается на самое дно, а обыкновенный парень из низов поднимается на самый верх социальной лестницы.

Фото: pxhere