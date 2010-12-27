Спектакль «Лето одного года» в БДТ им. Г. А. Товстоногова

В основу спектакля легла пьеса Эрнеста Томпсона "На Золотом озере".

Более ста раз была сыграна на Бродвее постановка по пьесе писателя Эрнеста Томпсона "На Золотом озере" и получила оглушительный успех.

Несмотря на популярность российский зритель впервые увидел эту историю на сценах театра Моссовета и Балтийского дома только в 90-е годы. В России произведение узнали под названием "Лето одного года".

Это история об уважаемой семье, где празднуют юбилей отца семейства. Пожилая пара проводит время на Золотом озере, куда в день торжества приезжает их дочь. В ее семейно жизни не все неблагополучно. Конфликт с новым мужем вскрывается на юбилейном торжестве отца.

Место проведения: Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова, наб. Фонтанки, д. 65

Цена: 1000-5000 руб.

Фото: buro247.ru