Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Лето одного года" – это полная искренности, радости и смеха история о разладе и примирении семьи, о поиске общего языка людьми разных поколений. В основу сюжета легла знаменитая пьеса американского драматурга Эрнеста Томпсона "На Золотом озере".

Пожилых супругов Нормана и Этель Тэйеров на сцене БДТ исполняют народные артисты СССР Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих. В оформлении сцены использованы мотивы картин художника Эндрю Уайета.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, набережная реки Фонтанки, 65, Основная сцена

Фото: bdt.spb.ru