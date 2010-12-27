Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Лето одного года" поставлен по знаменитой пьесе американского драматурга Эрнеста Томпсона "На Золотом озере". Это полная искренности, радости и смеха история о разладе и примирении семьи, поиске общего языка с людьми разных поколений.

Роли главных героев пьесы, пожилых супругов Норман и Этель Тэйеров, исполняют народные артисты СССР Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих. В оформлении сцены использованы мотивы картин художника Эндрю Уайета.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Основная сцена БДТ, набережная реки Фонтанки, 65

Фото: bdt.spb.ru