Спектакль "Лето одного года" поставлен по знаменитой пьесе американского драматурга Эрнеста Томпсона "На Золотом озере". Это полная искренности, радости и смеха история о разладе и примирении семьи, поиске общего языка с людьми разных поколений.
Роли главных героев пьесы, пожилых супругов Норман и Этель Тэйеров, исполняют народные артисты СССР Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих. В оформлении сцены использованы мотивы картин художника Эндрю Уайета.
Продолжительность: 3 часа
Адрес: Основная сцена БДТ, набережная реки Фонтанки, 65
Фото: bdt.spb.ru
Обсуждение ( 0 )