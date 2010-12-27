Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Летние осы кусают нас даже в ноябре" поставлен по мотивам одноименной комедии современного российского драматурга Ивана Вырыпаева.

Все герои постановки глубоко одиноки. Невинный разговор между Еленой, Марком и Йозефом превращается в странную игру, которая провоцирует споры и откровенные признания, обнажит все болевые точки и послужит одновременно и ядом, и противоядием.

Пьесы "Летние осы кусают нас даже в ноябре" была написана в 2012 году. В Петербурге ее ставят впервые.

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: Вторая сцена БДТ, Каменноостровский театр, Площадь Старого Театра, 13

Фото: bdt.spb.ru