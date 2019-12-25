Спектакль "Лекарь поневоле"

Возрастное ограничение: 16+.

И в литературе, и в театре имя Жана Батиста Мольера связано с высокой комедией, которая, по мысли Пушкина, "близко подходит к трагедии". В этой работе Мольер выводит на зрительский суд ловкого, предприимчивого и весьма изобретательного обманщика Сганареля. Он поневоле становится лекарем дочки одного знатного барина, чья болезнь крайне не проста: девушка перестала говорить.

Режиссер Михаил Левшин открыл пьесу с новой стороны. В Сганареле вместо честолюбивых мотивов он видит человека, совершившего "обман во благо" и стремившегося вершить добрые дела.

Длительность: 2 часа 15 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com