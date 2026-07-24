Михаил Левшин рассказал о традициях Драматического театра "Комедианты"

Касаясь репертуара театра, режиссер подчеркнул важность советской классики.

В интервью изданию "Вечерний Санкт-Петербург" заслуженный деятель искусств РФ Михаил Левшин поделился своим видением роли театра в цифровую эпоху. Он отметил, что театр "Комедианты" влияет не на общественность в целом, а на индивидуальность: человек получает духовное знание со сцены и передает его окружающим, тем самым меняя социум.

Отвечая на вопрос о том, зачем зритель ходит в храм Мельпомены, худрук заявил, что их главная миссия – сохранение традиции сопереживания. По его словам, многие режиссеры пытаются осовременить классику ради эпатажа, но для него важнее восстановить связь времен через понимание проблем героя, даже если он одет в костюм датского принца.

Левшин привел примеры удачных экспериментов своего коллектива. Так, "Капитанская дочка" поставлена в жанре балагана с участием трех скоморохов, что вызвало восторг у молодежи, а новый спектакль "Дом моделей Михаила Зощенко" выполнен в стиле эстрадно-циркового представления с точным соблюдением исторических костюмов эпохи писателя.

Касаясь репертуара театра, режиссер подчеркнул важность советской классики. Он считает, что современная драматургия пока не обогнала произведения Шукшина, Вампилова или Довлатова из-за определенного дилетантизма авторов, которые игнорируют театральные законы создания характера. При этом к советским постановкам театр относится иронически, чтобы показать зрителю пройденный обществом путь без наивности.

Также Михаил Левшин рассказал о фестивале "Дворцы Санкт-Петербурга — детям". Идея родилась случайно после отмены спектакля во Дворце Труда. Теперь коллектив показывает постановки по школьной программе ребятам из детских домов Ленинградской области в интерьерах Эрмитажного театра, Строгановского дворца и Дома журналиста. Режиссер признался, что понимает детей, у которых в детстве не было возможности побывать в таких местах, поэтому фестиваль дарит им не только спектакли, но и экскурсии по дворцам.

Фото: пресс-служба театра "Комедианты"