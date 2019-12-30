Спектакль "Лекарь поневоле"

Возрастное ограничение: 16+.

В литературе и в театре имя Жана Батиста Мольера всегда связано с "высокой комедией", которая по мысли Пушкина "близко подходит к трагедии". В этой пьесе Мольер вывод на зрительский суд ловкого, предприимчивого, креативного и весьма изобретательного обманщика Сганареля. Он поневоле становится лекарем дочки одного знатного барина, чья болезнь крайне непроста: девушка перестала говорить. Сам Мольер до конца своих дней играл эту пьесу с ошеломительным успехом. Режиссер театра "Комедианты" Михаил Левшин открыл произведение с новой стороны: в Сганареле вместо честолюбивых мотивов он увидел человека, совершившего "обман во благо" и стремившегося вершить добрые дела.

Продолжительность: 2 часа 15 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com