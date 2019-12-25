Малый драматический театр – Театр Европы (МДТ) покажет спектакль "Коварство и любовь". Спектакль идёт с титрами на английском языке.
Этот драматический спектакль для тех, кто соскучился по высокой классике. Сюжет драмы "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера, написанной в XVIII веке, заключается в том, что Президент фон Вальтер, исходя из личных политических амбиций, решил женить своего сына Фердинанда на фаворитке герцога леди Мильфорд.
Действующие лица и исполнители:
Президент фон Вальтер при дворе немецкого герцога – Игорь Иванов
Фердинанд, его сын, майор – Данила Козловский
Леди Мильфорд, фаворитка герцога – Ксения Раппопорт
Вурм, личный секретарь Президента – Игорь Черневич
Миллер, учитель музыки – Сергей Курышев
Спектакль идет без антракта.
Фото: Малый драматический театр – Театр Европы (МДТ).
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