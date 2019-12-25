Малый драматический театр – Театр Европы (МДТ).

Малый драматический театр – Театр Европы (МДТ) покажет спектакль "Коварство и любовь". Спектакль идёт с титрами на английском языке.

Этот драматический спектакль для тех, кто соскучился по высокой классике. Сюжет драмы "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера, написанной в XVIII веке, заключается в том, что Президент фон Вальтер, исходя из личных политических амбиций, решил женить своего сына Фердинанда на фаворитке герцога леди Мильфорд.

Действующие лица и исполнители:

Президент фон Вальтер при дворе немецкого герцога – Игорь Иванов

Фердинанд, его сын, майор – Данила Козловский

Леди Мильфорд, фаворитка герцога – Ксения Раппопорт

Вурм, личный секретарь Президента – Игорь Черневич

Миллер, учитель музыки – Сергей Курышев

Спектакль идет без антракта.

Фото: Малый драматический театр – Театр Европы (МДТ).