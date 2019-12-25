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Спектакль "Коварство и любовь"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Коварство и любовь"

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Малый драматический театр – Театр Европы (МДТ).

Малый драматический театр – Театр Европы (МДТ) покажет спектакль "Коварство и любовь". Спектакль идёт с титрами на английском языке.

Этот драматический спектакль для тех, кто соскучился по высокой классике. Сюжет драмы "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера, написанной в XVIII веке, заключается в том, что Президент фон Вальтер, исходя из личных политических амбиций, решил женить своего сына Фердинанда на фаворитке герцога леди Мильфорд. 

Действующие лица и исполнители:
Президент фон Вальтер при дворе немецкого герцога – Игорь Иванов
Фердинанд, его сын, майор – Данила Козловский
Леди Мильфорд, фаворитка герцога – Ксения Раппопорт
Вурм, личный секретарь Президента – Игорь Черневич
Миллер, учитель музыки – Сергей Курышев

Спектакль идет без антракта.

Фото: Малый драматический театр – Театр Европы (МДТ).

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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