Спектакль "Коварство и любовь"

Возрастное ограничение: 16+.

"Коварство и любовь" — это драматический спектакль, поставленный по одноименной пьесе Фридриха Шиллера.

Президент фон Вальтер решил женить своего сына Фердинанда на фаворитке герцога леди Мильфорд. Уверенный в своей могущественной власти президент и не ожидал, что встретит сопротивление со стороны сына, который влюблен в девушку из бедного сословия Луизу. Молодая пара готова бороться за свои чувства, несмотря на родительский гнев.

В спектакле Льва Додина показаны извечные проблемы власти и любви, долга и чести, разума и чувства. Трагическая развязка этой любовной драмы под стать таким шедеврам мировой литературы, как "Ромео и Джульетта" или "Тристан и Изольда".

Артисты: Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Игорь Иванов, Игорь Черневич, Сергей Курышев, Татьяна Шестакова и другие.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: улица Рубинштейна, 18/5, Основная сцена

Фото: mdt-dodin.ru