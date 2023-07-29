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Спектакль "Королевский бутерброд"
Сегодня, 12:00
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Спектакль "Королевский бутерброд"

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Оперу для одной актрисы "Королевский бутерброд" представят 17 ноября в филиале КДЦ "Московский" на Варшавской улице. Начало – в 12:00. Без возрастных ограничений.

Баллада английского писателя Алана Милна "Королевский бутерброд" превратится в оперу для одной актрисы благодаря петербургскому композитору Георгию Портнову. Артистка в образе клоуна исполнит роли короля, королевы, горничной и коровы Матильды. 

Сама история о том, как королю вместо традиционной овсянки на завтрак захотелось бутерброд со свежим маслом, известна многим. А дети, посмотрев постановку, полюбят ее героев и захотят приобщиться к сочинению музыки. 

Билеты на спектакль доступны по ссылке

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: опера, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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