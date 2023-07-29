Спектакль "Королевский бутерброд"

Баллада английского писателя Алана Милна "Королевский бутерброд" превратится в оперу для одной актрисы благодаря петербургскому композитору Георгию Портнову. Артистка в образе клоуна исполнит роли короля, королевы, горничной и коровы Матильды.
Сама история о том, как королю вместо традиционной овсянки на завтрак захотелось бутерброд со свежим маслом, известна многим. А дети, посмотрев постановку, полюбят ее героев и захотят приобщиться к сочинению музыки.
Билеты на спектакль доступны по ссылке.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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