Спектакль "Королевский бутерброд"

Оперу для одной актрисы "Королевский бутерброд" представят 17 ноября в филиале КДЦ "Московский" на Варшавской улице. Начало – в 12:00. Без возрастных ограничений.

Баллада английского писателя Алана Милна "Королевский бутерброд" превратится в оперу для одной актрисы благодаря петербургскому композитору Георгию Портнову. Артистка в образе клоуна исполнит роли короля, королевы, горничной и коровы Матильды.

Сама история о том, как королю вместо традиционной овсянки на завтрак захотелось бутерброд со свежим маслом, известна многим. А дети, посмотрев постановку, полюбят ее героев и захотят приобщиться к сочинению музыки.

Билеты на спектакль доступны по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия