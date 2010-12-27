Спектакль "Конопатая девчонка"

Возрастное ограничение: 12+.

Местом действия спектакля "Конопатая девчонка" выбран аэропорт. Небольшой провинциальный аэровокзал стал на время пурги и мороза пристанищем для разных людей. Среди застрявших пассажиров оказался герой Юрия Гальцева. Он летит с гастролей в Петербург, в родной театр.

В этой постановке зрители не увидят заученных монологов и успешных эстрадных сцен. Это история о путешествии во времени, наполненная личными воспоминаниями о детстве, отце, которого давно нет, и о девочке, в которую влюбился главный герой в первом классе.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, улица Большая Конюшенная, 27, Основной зал

Фото: terem-prazdnik.ru