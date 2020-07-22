Спектакль "Конопатая девчонка!"

В Театре эстрады им. Аркадия Райкина 1 июля пройдет веселый и добрый спектакль. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

"Конопатая девчонка!" — спектакль-бенефис Юрия Гальцева, где артисту не приходится никого играть, он показывает на сцене самого себя.

Действие переносит нас в аэропорт, где герой путешествует по воспоминаниям. Персонаж видит детство, встречает своего отца, вспоминает первую любовь – девочку, в которую он влюбился в первом классе. Это тонкий, душевный и искренний спектакль.

В ролях: Алёна Кухоткина, Игорь Ярошевич, Юрий Гальцев, Анастасия Кипина, Анастасия Лазо, Юрий Михайлик, Мария Насырова, Илья Зубов, Владимир Павличенко, Феофил Докучаев.

Фото: ВКонтакте / Театр Эстрады им. Аркадия Райкина