Спектакль "Коломба, или Бумажные розы"
Сегодня, 19:00
Спектакль покажут 27 февраля в театре "Буфф". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Гостям представят мюзикл по мотивам пьесы Жана Ануя "Коломба". Создателями являются российский композитор Максим Дунаевский, поэт и либреттист Николай Денисов и режиссер Исаак Штокбант. 

Спектакль посвящен столкновению мечты с реалиями мира, где во главу угла ставятся деньги, удовольствия и честолюбие. Молодой музыкант Жюльен, уходя в армию, просит свою мать-актрису позаботиться о его семье – юной жене Коломбе и маленьком сыне. Так Коломба попадает в полный соблазнов мир кулис. 

Фото: пресс-служба театра "Буфф" 

