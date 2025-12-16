Спектакль "Господин Альфонс"
Сегодня, 19:00
Спектакль представят 30 мая в Театре комедии имени Акимова. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Слово "альфонс" пришло в русский язык в XIX столетии с легкой подачи Александра Дюма-сына, который назвал свою пьесу "Господин Альфонс". Эта остроумная постановка с изяществом и юмором говорит о вечном – о силе семейных уз, любви, цене компромисса и о честности. А также о том, что даже самая хитрая ложь не может остаться тайной навсегда. 

По сюжету в дом благородного капитана врывается циничный повеса Октав, представившись Альфонсом. Его имя – ключ к богатству и браку по расчету. Однако паутина обмана распутывается, когда на сцене появляются своенравная невеста и одна маленькая девочка. 

