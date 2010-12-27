Спектакль "Играем Фигаро!"

Возрастное ограничение: 12+.

Веселая и музыкальная комедия, поставленная по мотивам пьесы Бомарше, станет настоящим подарком для поклонников эстрадного жанра. Известный актер и режиссер Владимир Глазков создал на сцене театра легкую, задорную и оригинальную постановку. Зрителей ждут остроумные шутки, отточенные реплики, неожиданные перевоплощения, а также песни, танцы и хиты бродвейских композиторов 60-х годов прошлого века.

Одну из главных ролей в спектакле "Играем Фигаро!" исполнит художественный руководитель Театра Эстрады, заслуженный артист России Юрий Гальцев. Вместе с ним на сцену выйдут молодые актеры театра – выпускники мастерской Гальцева-Глазкова, уже завоевавшие любовь петербургской публики.

Когда: 9 февраля в 19:00.

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru