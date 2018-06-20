Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Идеальный свидетель" поставлен по пьесе председателя Гильдии драматургов Петербурга Валентина Красногорова.

Сюжет рассказывает головокружительную историю о страсти, любви и верности. Зрители увидят необычные метаморфозы чувств героев и неожиданные повороты их жизни. Это пьеса о том, что счастье нельзя запланировать, оно может случиться весьма неожиданно.

В спектакле заняты звезды российского театра и кино:

Наташа - Елена Корикова

Свидетель - Игорь Ливанов

Олег - Илья Глинников

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: bileter.ru