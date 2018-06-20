Спектакль "Идеальный свидетель" поставлен по пьесе председателя Гильдии драматургов Петербурга Валентина Красногорова.
Сюжет рассказывает головокружительную историю о страсти, любви и верности. Зрители увидят необычные метаморфозы чувств героев и неожиданные повороты их жизни. Это пьеса о том, что счастье нельзя запланировать, оно может случиться весьма неожиданно.
В спектакле заняты звезды российского театра и кино:
Наташа - Елена Корикова
Свидетель - Игорь Ливанов
Олег - Илья Глинников
Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.
Фото: bileter.ru
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