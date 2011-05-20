Спектакль "Хорошо. Очень!"

Драму "Хорошо. Очень!" покажут 21 ноября в "Театре на Садовой". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В основе спектакля "Хорошо. Очень!" – пять комедийных рассказов Василия Шукшина. Героями постановки стали простые люди, однако каждого из них терзает своя сложная проблема.

Например, Глеб Капустин планирует встречу с кандидатом наук, чтобы доказать ему, что в деревне тоже есть "великие умы". А уступчивый Веня Зяблицкий решается поссориться с женой и тещей. Андрей Ерин думает, как сказать супруге о потере всех денег.

В историях зрители найдут красоту, поскольку изображение жизни у Василия Шукшина всегда соединено с философскими рассуждениями о "вечных" вопросах.

Фото: pkteatr.ru