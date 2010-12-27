Спектакль "Хорошо. Очень!"

Возрастное ограничение: 16+.

В основу постановки легли пять комедийных рассказов Василия Шукшина. Герои просты и незамысловаты, однако каждого терзает неразрешимая проблема. В этих обычных жизненных историях зрители найдут поэзию и красоту. Изображение повседневной жизни у Шукшина всегда соединяется с ее философским осмыслением и рассуждениями о вечных вопросах человеческого существования. Так или иначе герои понимают, что главное в жизни не вещи и деньги, а любовь, доброта и справедливость.

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27/9

Фото: pkteatr.ru