Спектакль "Холодное сердце"

Постановка по знаменитой сказке Вильгельма Гауфа.

Режиссер Светлана Иванова-Сергеева и команда молодых московских постановщиков, которые уже прославились своими необычными трактовками классическом музыки, а также постановками в стиле "новой драмы", стали проводниками в атмосферу сказочного таинственного леса.

Главный герой угольщик Петер Мункт отправляется в путешествие по стране древних преданий. На его пути встречаются даже лесные духи, общающиеся в людьми. Петеру не нравится его малодоходная и непочетная работа, которую он унаследовал от отца. Однажды главный герой узнает, что родился в счастливый день и теперь, согласно приданию, он имеет право на исполнение трех желаний. Чтобы мечты воплотились в явь, Петеру необходимо отыскать в лесу Стеклянного человечка, покровителя угольщиков.

На своем пути угольщик встречает злого волшебника Михеля. Жажда денег настолько овладела Петером, что он соглашается пойти на сделку с Михелем и меняет свое настоящее сердце на каменное. После этого Петер превращается в невыносимого человека, избивает свою молодую жену, и только появления Стеклянного человечка он осознает, во что превратился.

Адрес: ул. Итальянская, д. 19

Стоимость билетов: от 200 до 700 рублей

Фото: www.teatrvfk.ru