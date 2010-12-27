Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Гроза" Андрея Могучего поставлен по одноименной пьесе А.Н. Островского. Зрители увидят тонкую игру актеров БДТ в аутентичный, архаичный русский театр времен писателя. Персонажи здесь не столько говорят свои реплики, сколько напевают, причитают и наборматывают. Борис, который влюбляет в себя Катерину, общается с местными исключительно посредством оперного пения.

Музыку к спектаклю написал Александр Маноцков, сценографом стала Вера Мартынова. В роли Катерины выступает Виктория Артюхова.

Продолжительность: 2 часа 15 минут

Адрес: Основная сцена БДТ, набережная реки Фонтанки, 65

Фото: bdt.spb.ru