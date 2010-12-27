Спектакль "Гроза"

Постановка Андрея Могучего вновь на сцене БДТ

Многие театральные режиссёры брались за постановку пьесы Александра Островского "Гроза", но постановка Могучего неоднократно признавалась лучшей. В 2017 году Андрей Могучий даже получил Национальную театральную премию "Золотая Маска" за лучшую режиссуру

Эта тонкая и глубокая постановка открывает зрителю внутренний мир Катерины и каждого героя города Калинов, который по сути расположен между адом и раем. Страшная тёмная сказка оживает в тьме сцены и показывает по-новому знакомый со школы сюжет

Главные роли в спектакле исполняют Марина Игнатова, Виктория Артюхова, Алексей Винников, Дмитрий Воробьёв и другие

Продолжительность постановки: 135 минут

Адрес: наб. реки Фонтанки, 65, м. Звенигородская, м. Сенная площадь

Возрастное ограничение: 16+

Цена билета: от 800 рублей

Фото: Piter.tv