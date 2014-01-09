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Стало известно, где пройдет прощание с актрисой БДТ Мариной Адашевской
Сегодня, 12:53
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Стало известно, где пройдет прощание с актрисой БДТ Мариной Адашевской

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На основной сцене БДТ прошла гражданская панихида.

Сегодня, 27 августа, состоится церемония прощания с заслуженной артисткой России и актрисой БДТ Мариной Адашевской. Отпевание состоится в Санкт-Петербургском крематории на Шафировском шоссе, 12. Оно начнется в 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе театра. 

С 11:30 до 12:30 на основной сцене БДТ прошла гражданская панихида. На нее пришли не только родные и близкие актрисы, но и ценители ее творчества. 

Артистка ушла из жизни на 95-м году жизни. Она  была частью театральной семьи в течение 60 лет. Она известна своими ролями: Степанида в "Мещанах", Марджори в спектакле "Снежок", Смеральдина в "Слуге двух господ", Глория в "Синьор Марио пишет комедию".

Фото: ВКонтакте /  БДТ имени Г. А. Товстоногова

Теги: бдт им товстоногова, марина адашевская умерла, место похорон, некролог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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