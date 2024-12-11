Спектакль "Графоман" покажут 30 января в Театре имени Комиссаржевской. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Автор спектакля Александр Володин был скромным и до боли оголенным во всем. А еще он любил незнакомых людей, и его истории – о таких простых незнакомых людях, о каждом из нас, о любви.

Постановка – лауреат высшей театральной премии Петербурга "Золотой софит" в 2014 году в номинации "Лучший актерский ансамбль", участник третьего "Такого фестиваля", XI международного театрального фестиваля имени А. М. Володина "Пять вечеров".

Фото: пресс-служба театра имени В. Ф. Комиссаржевской