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Спектакль "Если поженились, значит, жить придется!"
Сегодня, 18:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Если поженились, значит, жить придется!"

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Возрастное ограничение: 18+.

С тех пор, как мужчина и женщина стали жить вместе, появились семейные проблемы. Конечно, можно сходить к психологу. Но создатели спектакля предлагают зрителям "театральную" терапию – взглянуть на проблемы семейной жизни с комической стороны.

Авторы спектакля смело соединили балет с драмой, оперу с народной комедией и, перемешав все это как следует, предлагают зрителям "винегрет", приправленный озорными шутками.

Продолжительность: 2 часа 50 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com

Теги: лиговский проспект, свадьба, театр комедианты
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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