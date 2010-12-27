Спектакль "Екклесиаст"

Возрастное ограничение: 16+.

"Екклесиаст" – это спектакль-импровизация на тему Ветхого Завета, автором которой назван царь Соломон. В новой постановке БТК минимум декораций и слов. Все игровое пространство усыпано песком, а за основу взят язык пластики. В спектакле звучат вопросы, провоцирующие на поиск смысла бытия: "Есть ли покой? Гармония? Свобода? Справедливость? К чему движется человек? И кто знает: мудрый он или глупый?".

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru