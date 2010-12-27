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Спектакль "Екклесиаст"
Сегодня, 19:00
460
Alena_Zinovieva

Спектакль "Екклесиаст"

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Возрастное ограничение: 16+.

"Екклесиаст" – это спектакль-импровизация на тему Ветхого Завета, автором которой назван царь Соломон. В новой постановке БТК минимум декораций и слов. Все игровое пространство усыпано песком, а за основу взят язык пластики. В спектакле звучат вопросы, провоцирующие на поиск смысла бытия: "Есть ли покой? Гармония? Свобода? Справедливость? К чему движется человек? И кто знает: мудрый он или глупый?".

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru

Теги: большой театр кукол, ветхий завет, екклесиаст
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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