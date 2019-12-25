Спектакль "Джульетта выжила"

А что если Джульетта выжила? Драматург Юлия Тупикина в своей пьесе не только оставляет ее в живых, но и погружает ее в невероятные приключения.
Действие разворачивается в 2056 году. Люди не могут выйти из дома, потому что на планете бушуют вирусы. Ты можешь выбрать партнера не по зову сердца, а по генетическому коду. Компьютер становится твоими глазами и голосом, а дом превращается в тюрьму.
Продолжительность: 1 час 40 минут
Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44
Фото: komedianty.com
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