Спектакль "Джульетта выжила"

Возрастное ограничение: 18+.

А что если Джульетта выжила? Драматург Юлия Тупикина в своей пьесе не только оставляет ее в живых, но и погружает ее в невероятные приключения.

Действие разворачивается в 2056 году. Люди не могут выйти из дома, потому что на планете бушуют вирусы. Ты можешь выбрать партнера не по зову сердца, а по генетическому коду. Компьютер становится твоими глазами и голосом, а дом превращается в тюрьму.

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com