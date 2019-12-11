Спектакль "Джульетта"

Возрастное ограничение: 18+.

"Джульетта" – это первый спектакль, поставленный в России эстонскими режиссерами и художниками Тийтом Оясоо и Эне-Лийс Семпер. Роль Джульетты исполнила приглашенная актриса и певица Муся Тотибадзе.

Зрители увидят на сцене подготовку театральной труппы к постановке спектакля "Ромео и Джульетта" по трагедии Уильяма Шекспира. Молодая девушка, выпускница театрального института впервые попадает в профессиональный театр, где ей предстоит сыграть Джульетту. Во время репетиций искренность и непосредственность начинающей актрисы очаровывает окружающих, трогает до глубины души, партнеры по сцене влюбляются в нее. Постепенно отношения, давно выстроенные в труппе, тесно переплетаются с отношениями между героями трагедии Шекспира.

Длительность: 3 часа 30 минут

Адрес: БДТ имени Г. А. Товстоногова (Основная сцена –набережная реки Фонтанки, 65)

Фото: bdt.spb.ru