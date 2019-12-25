Театр им. Ленсовета.

Театр им. Ленсовета покажут спектакль "Дядя Ваня". В постановке Юрия Бутусова "Дядя Ваня" персонажи предстают перед публикой, как перед Богом: во всей душевной наготе.

Нет привычных чеховских интонаций, нет паутины взаимоотношений – точней, она в клочки разодрана. Каждый герой как будто вынут из ткани действия и предъявлен зрителю во всем обаянии и во всей слабости... Персонажи Чехова в исполнении "звезд" театра в трагикомическом неистовстве бросаются на бой с мироустройством.

Лауреат премии "Золотая Маска" 2018 года.

​Спектакль идёт с одним антрактом.

Фото: Театр им. Ленсовета.