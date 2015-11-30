Постановка на основе незавершенного романа А.С. Пушкина в "Доме Кочневой".

Во вторник, 3 сентября, петербургский театр "Пушкинская школа" покажет в "Доме Кочневой" спектакль "Дубровский". В основу постановки лег незавершенный роман А.С. Пушкина.

Режиссер спектакля Геннадий Тростянецкий отметил, что сегодня "Дубровский" звучит на редкость современно: персонажи терпят захват чужой собственности, произвол чиновников и другие проявления классовой несправедливости. Зрители проникнут во внутренний мир романа вместе с его главными героями, которые большинству покажутся очень близкими.

Когда: 3 августа в 19:00

Место: Дом Кочневой (наб. реки Фонтанки, 41)

Продолжительность: 2 часа 40 минут, 1 антракт

Возрастное ограничение: 12+

Билеты: на сайте kassir.ru

Фото: pushkincenter.ru