Во вторник, 3 сентября, петербургский театр "Пушкинская школа" покажет в "Доме Кочневой" спектакль "Дубровский". В основу постановки лег незавершенный роман А.С. Пушкина.
Режиссер спектакля Геннадий Тростянецкий отметил, что сегодня "Дубровский" звучит на редкость современно: персонажи терпят захват чужой собственности, произвол чиновников и другие проявления классовой несправедливости. Зрители проникнут во внутренний мир романа вместе с его главными героями, которые большинству покажутся очень близкими.
Когда: 3 августа в 19:00
Место: Дом Кочневой (наб. реки Фонтанки, 41)
Продолжительность: 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возрастное ограничение: 12+
Билеты: на сайте kassir.ru
Фото: pushkincenter.ru
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