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Концерт "Танцы в четыре руки"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Концерт "Танцы в четыре руки"

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Возрастное ограничение: 6+.

В программу вечера фортепианных дуэтов вошли сочинения Шуберта, Грига, Дворжака, Свиридова, Гаврилина и Брамса.

Фортепианный дуэт представляется одной из важнейших примет расцвета светской культуры, достигшей новых высот в искусстве общения. Это единственный в своем роде ансамбль, где два исполнителя играют на одном инструменте. Здесь есть образ диалога, который начинается на этапе идеи произведения.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Дом Кочневой, набережная реки Фонтанки, 41

Фото: pixabay.com

Теги: дом кочневой, классика, фортепьяно
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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