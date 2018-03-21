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Спектакль "Дон Жуан"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Дон Жуан"

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Возрастное ограничение: 16+.

"Дон Жуан" в театре "Санктъ-Петербургъ Опера" – это оригинальное режиссерское прочтение гениального творения Моцарта. В сценической версии Юрия Александрова множество непредсказуемых поворотов. Знакомые ситуацию показаны совершенно с неожиданной стороны.

Донна Анна оказывается мстительна и развратна, ее жених Оттавио – самовлюбленное ничтожество. Постепенно выясняется, что Церлина и Мазетто – фальшивки, а все происходящее - розыгрыш, жертвой которого становится яркая, живая личность Дон Жуан.

Продолжительность: 190 минут

Адрес: "Санктъ-Петербургъ Опера", Галерная улица, 33

Фото: spbopera.ru

Теги: дон жуан, моцарт, санктъ-петербургъ опера
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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