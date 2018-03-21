Спектакль "Дон Жуан"

Возрастное ограничение: 16+.

"Дон Жуан" в театре "Санктъ-Петербургъ Опера" – это оригинальное режиссерское прочтение гениального творения Моцарта. В сценической версии Юрия Александрова множество непредсказуемых поворотов. Знакомые ситуацию показаны совершенно с неожиданной стороны.

Донна Анна оказывается мстительна и развратна, ее жених Оттавио – самовлюбленное ничтожество. Постепенно выясняется, что Церлина и Мазетто – фальшивки, а все происходящее - розыгрыш, жертвой которого становится яркая, живая личность Дон Жуан.

Продолжительность: 190 минут

Адрес: "Санктъ-Петербургъ Опера", Галерная улица, 33

Фото: spbopera.ru