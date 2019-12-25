Спектакль "Чудики" в ДК имени Ленсовета

Зрители смогут проследить за перевоплощениями Федора Добронравова в постановке по мотивам рассказов Василия Шукшина.

В воскресенье, 18 октября в ДК им. Ленсовета пройдет спектакль "Чудики" по мотивам восьми рассказов Василия Шукшина. Главную роль в каждой истории исполнит Народный артист России Федор Добронравов.

На сцене воплотятся сюжеты произведений "Чередниченко и цирк", "Космос, нервная система и шмат сала", "Экзамен", "Микроскоп", "Миль пардон, мадам", "Верую!", "Приезжий" и "Непротивленец Макар Жеребцов" . Воплотить их помогут артисты ведущих московских театров: Наталья Королькова, Ольга Лерман, Виктор Добронравов, Иван Добронравов, Александр Чернявский, Наталья Назарова.

Спектакль не оставит равнодушными зрителей, ценящих юмор и трогательные моменты в жизни.

Начало запланировано на 19:00 по адресу: Каменноостровский проспект, 42

Возрастная категория 12+

Фото: lensoveta.ru