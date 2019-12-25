Спектакль "Человек из Подольска"

Спектакль представят 6 августа в театре "Приют комедианта". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Действия развернутся в полицейском участке, задержанный – житель Подольска лет 30. Причина задержания не ясна: молодой человек трезв, аккуратен, его документы в порядке. Но правоохранители все равно устраивают эмоциональный допрос, а также угрожают подбросить наркотики.

Допрос превращается в сеанс психотерапии, цель – заставить задержанного заново посмотреть на свою жизнь. Эта постановка для тех, кто постоянно чем-то недоволен.

Фото: пресс-служба театра "Приют комедианта"