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Спектакль "Человек из Подольска"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Человек из Подольска"

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Спектакль представят 6 августа в театре "Приют комедианта". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Действия развернутся в полицейском участке, задержанный – житель Подольска лет 30. Причина задержания не ясна: молодой человек трезв, аккуратен, его документы в порядке. Но правоохранители все равно устраивают эмоциональный допрос, а также угрожают подбросить наркотики. 

Допрос превращается в сеанс психотерапии, цель – заставить задержанного заново посмотреть на свою жизнь. Эта постановка для тех, кто постоянно чем-то недоволен. 

Фото: пресс-служба театра "Приют комедианта" 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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