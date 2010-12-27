Спектакль "БРОДСКИЙ. НИОТКУДА" поставлен Русланом Кудашовым совместно с выпускниками актерского курса Санкт-Петербургской академии театрального искусства.
Малая сцена, словно берега канала, который одновременно ленинградско-петербургский и венецианский, и манхэттенско-бруклинский пролив Ист-Ривер, и Лета со Стиксом.
Поэт со своими звучаниями и созвучиями на одной стороне, публика – на другой. Но есть мосты, которые на удивление подвижны над стоячей водой.
Молодые актеры читают стихи, снова и снова осваивая мир Бродского. Образ его действий определяется двумя словами "свобода" и "гений".
Продолжительность: 3 часа
Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12
Фото: puppets.ru
Обсуждение ( 0 )