Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "БРОДСКИЙ. НИОТКУДА" поставлен Русланом Кудашовым совместно с выпускниками актерского курса Санкт-Петербургской академии театрального искусства.

Малая сцена, словно берега канала, который одновременно ленинградско-петербургский и венецианский, и манхэттенско-бруклинский пролив Ист-Ривер, и Лета со Стиксом.

Поэт со своими звучаниями и созвучиями на одной стороне, публика – на другой. Но есть мосты, которые на удивление подвижны над стоячей водой.

Молодые актеры читают стихи, снова и снова осваивая мир Бродского. Образ его действий определяется двумя словами "свобода" и "гений".

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru