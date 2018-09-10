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Спектакль "Бестолочь"
Сегодня, 19:00
195
Alena_Zinovieva

Спектакль "Бестолочь"

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Возрастное ограничение: 12+.

Комедию-вихрь "Бестолочь" поставил ученик Марка Захарова – Роман Самгин. Под его режиссурой постановка получилась невероятно живой, яркой и увлекательной.

Полностью соответствуя пьесе Марка Камолетти "Ох, уж эта Анна!", спектакль "Бестолочь" рассказывает о неверной супружеской чете, которая приняла на работу недалекую служанку из деревни. Однако именно в руках этой самой простушки оказалось будущее супругов.

Артисты: Андрей Ильин, Олеся Железняк, Юлия Меньшова, Андрей Носков

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: Выборгский Дворец Культуры, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена

Фото: dkvyborgsky.com

Теги: олеся железняк, роман самгин, юлия меньшова
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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