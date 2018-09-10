Комедию-вихрь "Бестолочь" поставил ученик Марка Захарова – Роман Самгин. Под его режиссурой постановка получилась невероятно живой, яркой и увлекательной.
Полностью соответствуя пьесе Марка Камолетти "Ох, уж эта Анна!", спектакль "Бестолочь" рассказывает о неверной супружеской чете, которая приняла на работу недалекую служанку из деревни. Однако именно в руках этой самой простушки оказалось будущее супругов.
Артисты: Андрей Ильин, Олеся Железняк, Юлия Меньшова, Андрей Носков
Продолжительность: 2 часа 20 минут
Адрес: Выборгский Дворец Культуры, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена
Фото: dkvyborgsky.com
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