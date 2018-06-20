Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Бесплодные усилия любви" поставлен Львом Додиным по одноименной комедии Уильяма Шекспира. В постановке поднимается целый ряд актуальных тем: политика, деньги, любовь. В центре сюжета — тема первой юношеской любви. Игра актеров становится ненавязчивым исследованием этой тонкой материи, где инстинкты просыпающейся плоти смешиваются с детскими играми, рождая комические ситуации и забавные совпадения.

Продолжительность: 2 часа 15 минут

Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Основная сцена

Фото: mdt-dodin.ru