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Спектакль "Бесплодные усилия любви"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Бесплодные усилия любви"

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Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Бесплодные усилия любви" поставлен Львом Додиным по одноименной комедии Уильяма Шекспира. В постановке поднимается целый ряд актуальных тем: политика, деньги, любовь. В центре сюжета — тема первой юношеской любви. Игра актеров становится ненавязчивым исследованием этой тонкой материи, где инстинкты просыпающейся плоти смешиваются с детскими играми, рождая комические ситуации и забавные совпадения.

Продолжительность: 2 часа 15 минут

Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Основная сцена

Фото: mdt-dodin.ru

Теги: бесплодные усилия любви, лев додин, мдт, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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