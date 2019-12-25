Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Беглец" поставлен по повести Льва Толстого "Казаки". Эта постановка должна стать открытием произведения российского классика для сцены. В повести "Казаки" Толстой рассказывает о своей 3-летней службе на Кавказе. Как и Толстой, герой книги, юнкер Дмитрий Оленин оказывается на Кавказе в попытке начать новую жизнь. Тема поиска себя человеком, только-только входящим в жизнь, должна стать близкой современному молодому зрителю.

В спектакле звучат песни терских казаков.

Продолжительность: 2 часа 50 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru