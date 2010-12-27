Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Бедные люди" поставлен по одноименному произведению Федора Достоевского. Это сентиментальная история любви "маленькая человека" Макара Девушкина к Вареньке принесла известность автору и привлекла внимание критиков и читателей.

Пьеса московского драматурга Валерия Семеновского — это свободная интерпретация романа, в которой появляется новый загадочный персонаж. Этот Некто является прямой противоположностью наивным героям Достоевского. Некто меняет имена и лица, возникает в письмах Макара и Вареньки "третьим лишним". Он создает препятствия на пути их любви, украв у Макара письма, Вареньку, да и саму жизнь.

Когда: 23 октября в 19:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru