  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Моноспектакль "Бабилей"
Сегодня, 19:30
212
Alena_Zinovieva

Моноспектакль "Бабилей"

0 0

Возрастное ограничение: 16+.

Моноспектакль "Бабилей" поставлен по одноименному произведению великого русского писателя Федора Абрамова. В центре сюжета история настоящей русской женщины Катерины.  Той самой, что и в горящую избу войдет, и коня наскоку остановит.

Моноспектакль талантливой актрисы Веры Быковой — это живое общение героини со зрителями. Она предложит разобраться, почему женщинам приходится брать на себя мужскую работу,  самостоятельно зарабатывать на семью и в одиночку воспитывать детей. Постановка в особенности будет интересна семейным парам, так как напомнит мужской половине о том, что нужно любить, холить и лелеять женщин.

Продолжительность: 1 час 10 минут

Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Камерная сцена

Фото: mdt-dodin.ru

Теги: бабилей, вера быкова, мдт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии