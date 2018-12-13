Возрастное ограничение: 16+.

Моноспектакль "Бабилей" поставлен по одноименному произведению великого русского писателя Федора Абрамова. В центре сюжета история настоящей русской женщины Катерины. Той самой, что и в горящую избу войдет, и коня наскоку остановит.

Моноспектакль талантливой актрисы Веры Быковой — это живое общение героини со зрителями. Она предложит разобраться, почему женщинам приходится брать на себя мужскую работу, самостоятельно зарабатывать на семью и в одиночку воспитывать детей. Постановка в особенности будет интересна семейным парам, так как напомнит мужской половине о том, что нужно любить, холить и лелеять женщин.

Продолжительность: 1 час 10 минут

Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Камерная сцена

Фото: mdt-dodin.ru