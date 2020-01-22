Кошачье почтовое отделение открывается на Литейном проспекте

Петербуржцам предлагают принести подарок и оставить его в специальном кошачьем постамате. Взамен можно забрать себе другой или сделать сюрприз для такого же любителя животных.

С сегодняшнего дня в Республике котов на Литейном проспекте, 60, начала работу кошачья почта. Горожанам предлагают принести подарок и оставить его в специальном кошачьем постамате, а взамен забрать себе другой, сделать сюрприз для незнакомца.

Сотрудники почты отметили, что подарок должен быть не дорогой, а приятный, и не для котиков, а для людей. Для атмосферы можно упаковать подарок в пакет или коробку, на упаковке можно подписать имя дарителя и даже оставить контактные данные – электронный адрес, ник в соцсетях, почтовый индекс или куаркод, чтобы найти новых друзей.

Потому что котики объединяют! отметили "котальоны"

Первый даритель получит подарок от литературного персонажа кота Брыся или от Республики котов. Каждый последующий гость забирает подарок, оставленный предыдущим. Проект продлится до 15 января.

Фото: Республика кошек / Вконтакте (Марьяна Дяденко)