"В потолке дырки, а из них проводка торчит": Шушары два года ждут ремонта почтового отделения

Отделение почты обслуживает два крупных района с населением более 60 тысяч человек, но выглядит ужасающе.

Почтовое отделение №196634 "Почты России", расположенное в Шушарах, уже давно не пригодно для обслуживания клиентов. В залах провисает проводка, на входе разбитая плитка, а все возможные удобства для посетителей отсутствуют. При этом помещение обслуживает два крупных района – Детскосельский и Славянку.

С 2018 года активист и депутат Тимур Туктаров пытается добиться капитального ремонта здания, однако сроки работ постоянно переносят.

Два года я пытаюсь понять хотя бы сроки капитального ремонта отделения почты России в Детскосельское. В 2018 году я обращался в районную администрацию, после чего те обратились в "Почту России". "Почта России" сказала, что ремонт запланирован на 2019 год, однако 2019 год прошел, а ремонта все нет. Тимур Туктаров, депутат МО "Поселок Шушары"

В конце декабря прошлого года Туктаров отправил депутатский запрос в "Почту России" и через две недели получил ответ: "Адресная программа на этот год сформирована. Капитальный ремонт возможен при наличии финансирования и желании граждан".

Я буду вновь обращаться к руководству почты, чтобы понять хотя бы точные сроки. Мы уже не требуем ремонта в этом году, так как понимаем, что в адресную программу не попали. Мы хотим понять сроки – может быть это будет 2021 или 2022 год. Сейчас они просто каждый год называют разные сроки – это уже, что называется, обещания. Тимур Туктаров, депутат МО "Поселок Шушары"

Ранее мы сообщали, что в конце прошлого года "Почта России" сообщила о ремонте 33 отделений в Петербурге и Ленобласти.

Видео: Piter.TV