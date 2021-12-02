По факту наезда самоката на мужчину в Шушарах возбуждено уголовное дело

Пострадавший перевозил велосипед по пешеходному переходу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) после наезда самоката на пешехода. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Накануне в Шушарах мужчину, который перевозил велосипед по пешеходному переходу, сбили двое лиц на одном самокате. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Скрывшихся злоумышленников разыскивают.

Ранее мы рассказывали о том, что контейнеровоз врезался в грузовик в Тосненском районе. Водитель погиб. В "КамАЗе" находился пассажир, его госпитализировали с различными травмами.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу