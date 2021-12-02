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По факту наезда самоката на мужчину в Шушарах возбуждено уголовное дело
Сегодня, 18:41
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По факту наезда самоката на мужчину в Шушарах возбуждено уголовное дело

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Пострадавший перевозил велосипед по пешеходному переходу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) после наезда самоката на пешехода. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Накануне в Шушарах мужчину, который перевозил велосипед по пешеходному переходу, сбили двое лиц на одном самокате. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Скрывшихся злоумышленников разыскивают. 

Ранее мы рассказывали о том, что контейнеровоз врезался в грузовик в Тосненском районе. Водитель погиб. В "КамАЗе" находился пассажир, его госпитализировали с различными травмами. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: дтп, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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